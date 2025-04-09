Вероятно усиление давления на курс рубля в конце апреля - Альфа-банк

Вероятно усиление давления на курс рубля в конце апреля, полагают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк.

Согласно данным ЦБ РФ, продажи валюты со стороны крупнейших экспортеров в марте снизились до $10,2 млрд с $12,4 млрд в феврале на фоне снижения цен на нефть, отмечают аналитики в обзоре банка. При этом в марте население не проявляло особой активности на валютном рынке - граждане в марте продали валюты всего на 0,2 млрд руб. по сравнению с покупкой на 6,5 млрд руб. в феврале.

В то же время регулятор отмечает, что укреплению рубля способствовали устойчивый спрос на рублевые активы и ослабление доллара относительно основных мировых валют на фоне роста опасений рецессии в США.

"С учетом подготовки к продолжительному периоду майских праздников и геополитической неопределенности, в конце текущего месяца может наблюдаться некоторое давление на валютный курс", - прогнозируют Орлова и Кобяк.

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