Возможна "управляемая девальвация" юаня при более серьезном замедлении роста китайской экономики - Freedom Finance Global

Юань может быть "управляемо девальвирован" при более серьезном замедлении роста китайской экономики, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"За неполную первую декаду апреля китайский юань подешевел по отношению к доллару США примерно на 1%. Пара USD/CNY котируется около 7,34, что соответствует максимумам 2023 года, - указывает эксперт. - Эксперты Bloomberg в связи с достаточно резким обесценением китайской нацвалюты вспоминают, что в 2019-м, во время первой торговой войны между США и Китаем, ЦБ КНР в качестве ответной меры начал обесценивать нацвалюту, чтобы охладить ее курс и, что было особенно важно, сделать китайские товары более конкурентоспособными на мировом рынке, если США ввели бы эмбарго на какую-то их часть".

Китайская валюта даже в период пандемии была стабильнее по отношению к доллару США, чем многие денежные единицы развивающихся стран, отмечает Мильчакова. Ослабление началось по мере замедления роста экономики КНР уже после коронокризиса. Однако, на взгляд аналитика, основная причина активного укрепления доллара к юаню - это опасения дальнейшего замедления китайской экономики из-за обмена высокими импортными пошлинами между Пекином и Вашингтоном.

"Вряд ли Народный Банк Китая будет намеренно девальвировать нацвалюту, когда экономика страны сравнительно недавно снова столкнулась со своей достаточно старой проблемой дефляции, а государство стремится стимулировать потребительский спрос, чтобы избежать кризиса перепроизводства, - полагает Мильчакова. - В случае более серьезного замедления роста китайской экономики нельзя исключать, что юань может быть "управляемо девальвирован". Соответствующее решение наверняка будет приниматься властями КНР заранее и с разъяснением его последствий для граждан".

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