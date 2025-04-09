Рубль сохраняет потенциал для движения к отметке 11,8 руб./юань в ближайшие дни - банк "Санкт-Петербург"

Рубль сохраняет потенциал для движения к отметке 11,8 руб./юань на фоне складывающихся на глобальном рынке условий, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Во вторник рубль укрепился, по данным ЦБ РФ, но несколько ослабился под конец дня на Мосбирже, - констатируют аналитики. - Судя по данным, ЦБ за понедельник-вторник еще не осуществил весь объем "пропущенных" в пятницу продаж валюты. Сравнительно более высокое предложение юаней временно играет на стороне рубля. В среду утром курс CNY\RUB находится у 11,67 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом на фоне складывающихся на глобальном рынке условий у курса остается потенциал к росту в сторону 11,80 руб./юань".

Цены на нефть, в сою очередь, продолжили падать. Эскалация "торговых войн" и связанные с этим риски ослабления спроса на сырье продолжают давить на котировки, отмечают далее аналитики. В среду фьючерсы Brent торгуются у $61,3/барр. "В текущих условиях традиционные недельные данные по запасам в США могут оказывать относительно слабое внимание на рынок. В зависимости от дальнейших действий по пошлинам, риски временного ухода котировок ниже $60/барр. остаются", - прогнозируют эксперты банка.

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