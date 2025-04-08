"Финам" повысил рейтинг акций Т-Технологий до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций МКПАО "Т-Технологии" с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 3746 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 19,9%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Бумаги эмитента заметно снизились в цене в последние недели вместе с "широким рынком" на фоне ослабления надежд на быстрое урегулирование украинского конфликта и резкого ухудшения глобальной фондовой конъюнктуры из-за опасения по поводу эскалации глобальной торговой войны. И, на наш взгляд, на текущий момент они уже выглядят интересно для среднесрочных покупок, - пишет эксперт. - Наша оценка справедливой стоимости данных бумаг рассчитывается как среднее двух оценок, полученных путем сравнения с российскими аналогами по коэффициентам P/E 2025П и P/B и по историческим мультипликаторам группы".

Что же касается рисков, указывает Додонов, то бизнес "Т-Технологий", как и банковского сектора в целом, сильно зависит от экономической и рыночной конъюнктуры. "При ее более существенном, чем предполагается, ухудшении, например из-за усиления санкционного давления на РФ или дальнейшей эскалации геополитической напряженности в случае провала переговоров по Украине, банк может столкнуться с быстрым ухудшением качества кредитного портфеля и снижением основных финансовых показателей", - отмечает эксперт "Финама" в обзоре.

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