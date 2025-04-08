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08 апреля 2025 года 16:41
Акции Группы Позитив в настоящее время неинтересны для покупок - ПСБ
Акции ПАО "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) в настоящее время неинтересны для покупок, говорится в материале аналитика банка ПСБ Екатерины Крыловой. "Слабые итоги эмитента за 2024 год по МСФО были ожидаемы, компания не вышла на плановые показатели по отгрузкам, что было понятно еще в начале 2025 года, когда публиковались операционные результаты. В текущем году ожидается рост отгрузок до 33-38 млрд руб. Долг у группы вырос, но удалось сократить зависимость от краткосрочных кредитов, - отмечает эксперт. - По итогам 2024 года из-за убытка по NIC дивидендов не будет, но возвращение показателя в положительную зону и обеспечение возможности выплачивать дивиденды акционерам - ключевые задачи на 2025 год. На текущий момент мы не считаем бумаги Positive Technologies интересными, предпочитаем им ГК "Астра". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЗИТИВ/POSITIVE-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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