.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции Группы Позитив сохраняют потенциал роста - Freedom Finance Global
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
08 апреля 2025 года 13:56
Акции Группы Позитив сохраняют потенциал роста - Freedom Finance Global
Акции "Группы Позитив" сохраняют потенциал роста, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. Прогнозная цена понижена на 13%, до 1480 рублей за штуку на горизонте 2025 года. "Компания представила довольно неоднозначные результаты по МСФО за 2024 год: выручка за отчетный период увеличилась на 10%, до 24,5 млрд руб., что оказалось на 1,6% выше консенсуса, а EBITDA упала на 40%, до 6,5 млрд руб., главным образом за счет повышения себестоимости на 64%, роста операционных расходов на 60% и снижения операционной прибыли на 53%, до 4,6 млрд руб.", - отмечает эксперт. Чистая прибыль группы в 2024 году сократилась на 62%, до 3,7 млрд руб., что, по мнению Мильчаковой, было связано и со снижением операционной прибыли, и с более чем восьмикратным увеличением процентных расходов на фоне повышения долговой нагрузки. "Тем не менее EBITDA и чистая прибыль группы оказались немного выше среднерыночных ожиданий, - подчеркивает аналитик. - Совет директоров "Позитива" накануне объявил об отказе от выплаты дивидендов за 2024 год. Прогнозировать возможности распределения прибыли среди акционеров по итогам текущего года пока рано, но у компании сохраняются возможности для улучшения финансовых результатов за счет увеличения объемов поставок межсетевого экрана нового поколения PT NGFW и распространения новых продуктов в области кибербезопасности PT Data Securities и PT Dephaze. В новом финансовом году группа сфокусируется на разработке и продажах новых высокотехнологичных продуктов, а также на снижении издержек и долговой нагрузки". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЗИТИВ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
08 апреля 2025 года 18:37
Российский биржевой валютный рынок остается стабильным в последние недели, говорится в комментарии начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. " Курс юаня к рублю торгуется преимущественно выше 11,5 руб., при этом за последнее время пара не... читать дальше
.08 апреля 2025 года 18:08
Инвестиционный банк "Синара" открыл торговую идею "Лонг в индексе S&P 500", сообщается в материале старшего аналитика Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова. "Предлагая новую торговую идею, мы ожидаем восстановления рынка США после его 20%-ного падения и роста до рассчитанного нами... читать дальше
.08 апреля 2025 года 17:39
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях Ozon/Шорт в акциях МКПАО "Хэдхантер", открытую 11 февраля 2025 года, с ожидаемой доходностью 10-15% к середине апреля-мая текущего года, говорится в обзоре инвесткомпании. "Идея заработала 5% за два месяца или 3%... читать дальше
.08 апреля 2025 года 17:10
"Финам" повысил рейтинг акций МКПАО "Т-Технологии" с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 3746 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 19,9%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Бумаги эмитента заметно... читать дальше
.08 апреля 2025 года 16:41
Акции ПАО "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) в настоящее время неинтересны для покупок, говорится в материале аналитика банка ПСБ Екатерины Крыловой. "Слабые итоги эмитента за 2024 год по МСФО... читать дальше
.08 апреля 2025 года 16:08
"Финам" повысил рейтинг привилегированных акций "Башнефти" с "продавать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 1122 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 3,1%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Также инвесткомпания сохраняет рейтинг "продавать"... читать дальше
.08 апреля 2025 года 15:34
Среднесрочная техническая картина по индексу S&P 500 ухудшилась, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "С технической точки зрения по S&P 500 все еще наблюдается сильная краткосрочная перепроданность, для снятия которой индикатору потребуется... читать дальше
.08 апреля 2025 года 15:00
Допэмиссия акций позволит "ВК" сократить долговую нагрузку, считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Совет директоров компании одобрил список участников закрытой подписки на акции в рамках дополнительной эмиссии объемом 115 млн руб., решение по которой вынесено на внеочередное... читать дальше
.08 апреля 2025 года 14:29
Вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ в июне-июле повышается, полагает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец. "В апреле наиболее вероятно сохранение ключевой ставки на текущем уровне, так как в острой фазе турбулентности оправдан выжидательный подход, - пишет эксперт в комментарии. - В... читать дальше
.08 апреля 2025 года 13:19
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 4900-5240 пунктов во вторник при высоком уровне волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Раимжана Байтерека. На взгляд эксперта, фактором неопределенности остается предложение Еврокомиссии ввести 25%-е пошлины на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.