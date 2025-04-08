Акции Группы Позитив сохраняют потенциал роста - Freedom Finance Global

Акции "Группы Позитив" сохраняют потенциал роста, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

Прогнозная цена понижена на 13%, до 1480 рублей за штуку на горизонте 2025 года.

"Компания представила довольно неоднозначные результаты по МСФО за 2024 год: выручка за отчетный период увеличилась на 10%, до 24,5 млрд руб., что оказалось на 1,6% выше консенсуса, а EBITDA упала на 40%, до 6,5 млрд руб., главным образом за счет повышения себестоимости на 64%, роста операционных расходов на 60% и снижения операционной прибыли на 53%, до 4,6 млрд руб.", - отмечает эксперт.

Чистая прибыль группы в 2024 году сократилась на 62%, до 3,7 млрд руб., что, по мнению Мильчаковой, было связано и со снижением операционной прибыли, и с более чем восьмикратным увеличением процентных расходов на фоне повышения долговой нагрузки.

"Тем не менее EBITDA и чистая прибыль группы оказались немного выше среднерыночных ожиданий, - подчеркивает аналитик. - Совет директоров "Позитива" накануне объявил об отказе от выплаты дивидендов за 2024 год. Прогнозировать возможности распределения прибыли среди акционеров по итогам текущего года пока рано, но у компании сохраняются возможности для улучшения финансовых результатов за счет увеличения объемов поставок межсетевого экрана нового поколения PT NGFW и распространения новых продуктов в области кибербезопасности PT Data Securities и PT Dephaze. В новом финансовом году группа сфокусируется на разработке и продажах новых высокотехнологичных продуктов, а также на снижении издержек и долговой нагрузки".

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