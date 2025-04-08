S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 4900-5240п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 4900-5240 пунктов во вторник при высоком уровне волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Раимжана Байтерека.

На взгляд эксперта, фактором неопределенности остается предложение Еврокомиссии ввести 25%-е пошлины на ряд американских товаров в ответ на тарификацию Штатами импорта стали и алюминия. Любые новости или заявления властей по поводу тарифов будут создавать турбулентность в котировках индексов, отражая опасения по поводу дальнейшего замедления глобальной экономики и повышенных инфляционных ожиданий.

"Фьючерсы на основные индексы акций США демонстрируют позитивную динамику. На предстоящую сессию прогнозируем высокий уровень волатильности при нейтральном балансе рисков. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 4900-5240 пунктов, - отмечает аналитик. - Индикатор RSI ушел глубоко в зону перепроданности, где исторически на длительное время не оставался. Отдельно отметим, что доля компонентов S&P 500, торгующихся выше 20-дневной средней, упала до 3%. Такое экстремально низкое значение ранее наблюдалось в периоды интенсивных распродаж и обычно указывало на истощение импульсного нисходящего движения. Полагаем, что появилась высокая вероятность локального отскока в рамках более широкого "медвежьего" тренда".

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