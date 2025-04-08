Говорить о переломе негативного тренда на фондовых рынках пока рано - Альфа-банк

Говорить о переломе негативного тренда на фондовых рынках пока рано, полагает аналитик Альфа-банка Джон Волш.

"Азиатские рынки акций во вторник с утра отыгрывают понесенные накануне рекордные потери, причем лучшую динамику показывает Япония, где трейдеры рассчитывают на преференции со стороны США по торговым вопросам, - отмечает эксперт в комментарии. - Говорить о переломе негативного тренда пока рано, особенно с учетом озвученного Трампом намерения ввести дополнительный 50%-й тариф против Китая. Пока не вполне ясно, насколько президент США в принципе готов к компромиссам и встречным предложениям для выравнивания торговых дисбалансов".

Фьючерсы на европейские и американский рынки акций, на взгляд аналитика банка, также предполагают, что во вторник можно ожидать отскока после мощной волны продаж в предыдущие дни, но пока нет оснований рассматривать это как признак формирующегося восстановительного тренда.

"Многое будет зависеть от Дональда Трампа и комментариев Федрезерва США, руководства которого вчера провело закрытое заседание, - уверен Джон Волш. - Российский рынок акций, судя по всему, готовится к некоторому восстановлению после падения в течение 14 торговых сессий подряд, однако отсутствие подвижек на геополитическом фронте и негативная динамика цен на нефть едва ли позволяют рассчитывать, что восстановительный тренд будет достаточно устойчивым".

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