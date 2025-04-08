Целевой диапазон торгов пары рубль/юань на вторник - 11,4-11,7 руб./юань - ПСБ

Целевой диапазон на вторник для пары рубль/юань составляет 11,4-11,7 рубля за юань, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Курс юаня начал неделю снижением к 11,6 руб. - утренние попытки развить рост в направлении 12 руб. оказались неудачными ввиду вечернего улучшения настроений на мировых фондовых и товарных рынках, ослабивший спрос на валюты, - отмечает эксперт в комментарии. - Определенную поддержку рублю, видимо, оказало и увеличение Банком России продаж юаней с 6 до 10,5 млрд руб. в сутки, вчера дополнительно увеличенные, видимо, ввиду пятничных праздников в КНР (в пятницу регулятор продаж не осуществлял)".

Аналитик ждет во вторник сохранения инерционного давления на курсы валют, на что настраивают признаки стабилизации внешнего фона, в первую очередь, попытки восстановления нефтяных котировок и фьючерсов на индексы США. Целевым на сегодня Локтюхов видит по биржевому курсу юаня диапазон 11,4-11,7 руб./юань.

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