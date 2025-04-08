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08 апреля 2025 года 10:40
Объем заимствований ОФЗ в 2025г вряд ли существенно превысит 5 трлн рублей - "Эйлер АТ"
Объем заимствований облигаций федерального займа в 2025 году вряд ли существенно превысит 5 триллионов рублей, полагает старший стратег по рынкам облигаций "Эйлер Аналитические Технологии" Виталий Наумов. Минфин объявил план заимствований на 2к25 и опубликовал график аукционов. Ведомство проведет 13 аукционов и намерено разместить бумаг на 1,3 трлн руб. по номинальной стоимости. Планируется привлечь 400 млрд руб. через сегмент до 10 лет включительно и 900 млрд руб. - через бумаги со сроком погашения свыше 10 лет. "С учетом допэмиссий у Минфина есть еще 1,8 трлн руб. в доступных к размещению бумагах, поэтому формально ведомство может обойтись в этом квартале без расширения объемов уже выпущенных бумаг, - считает эксперт. - Средневзвешенная по доступным к размещению объемам цена предлагаемых на аукционах ОФЗ составляет около 78 пп. Таким образом, при 100%-ном исполнении квартального плана можно грубо оценить, что опубликованный график предполагает исполнение годового плана на 43%. Это, по нашему мнению, связано со стремлением не создавать излишнее давление на кривую на старте года, а также возможными ожиданиями Минфина относительно потенциального смягчения денежно-кредитной политики". При валовых размещениях (включая уже осуществленные) в размере 4,8 трлн руб. и погашениях в текущем году на 1,4 трлн руб. чистые размещения составляют 3,4 трлн руб., отмечает Наумов. Около 1,8 трлн руб. должно быть выплачено по флоутерам. Учитывая объем рынка ОФЗ с плавающей ставкой, это, по мнению эксперта, подразумевает среднюю ключевую ставку на текущий год примерно 18%. "Таким образом, если цикл снижения ключевой ставки начнется в ближайшие месяцы, непосредственно обслуживание долгов по флоутерам не потребует дополнительной эмиссии ОФЗ, - прогнозирует стратег. - Это позитивный фактор для рынка ОФЗ, последнюю неделю переживающего не лучшие времена". Однако заложенный в бюджет средний курс - 96,5 руб./$1. Аналитик "Эйлер АТ" ожидает средний курс около 94,0 руб./$1, что означает потенциальные 0,3 трлн руб. допзаимствований при условии, что падение нефтяных котировок не будет слишком продолжительным, и средняя цена на российскую нефть составит около $70/барр. Все это, по оценке стратега, означает, что валовый объем заимствований ОФЗ вряд ли существенно превысит 5,0 трлн руб. Таким образом, нынешний год с большей вероятностью в итоге не побьет рекорд по размещениям, поставленный в 2020 году, делает вывод Наумов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ПРОГНОЗ
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