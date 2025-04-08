Рынок акций РФ может продолжить попытки роста во вторник - ПСБ

Российский рынок акций может продолжить попытки восстановления на торгах во вторник, ориентировочный диапазон на день для индекса Мосбиржи составляет 2800-2900 пунктов, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

"Мы считаем, что рынок выглядит уже очень сильно перепроданным (по основным бумагам) и учитывает вполне и вариант с затягиванием мирных переговоров, и вариант с сохранением ЦБ РФ высокой ставки до лета. Рынок остается новостным, повышенная волатильность может сохраниться, - пишет эксперт в прогнозе. - В преддверии дивидендного сезона и того факта, что четырехмесячные минимумы явно выкупаются на повышенных объемах, дальнейшего обвала цен на нефть мы не ожидаем, что говорит в пользу того, что во вторник можем увидеть продолжение попыток рынка акций восстановиться. Ориентируемся на 2800-2900 пунктов по индексу Мосбиржи, но основной целью, конечно, на ближайшее время является возврат и проторговка вверх "круглого" уровня 3000 пунктов".

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