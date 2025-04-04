"Финам" подтверждает рейтинг акций МДМГ на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") на уровне "покупать" и присваивает целевую цену 1246 руб. на горизонте года, что соответствует потенциалу роста на 24,5%, сообщается в материале инвесткомпании.

"За последние 6 месяцев бумаги "МД Медикал Груп" показывают динамику с опережением рынка - находятся в плюсе почти на 15%, тогда как индекс Мосбиржи за тот же период поднялся на 7,5%, - констатирует аналитик Зарина Саидова. - Компания удачно отчиталась за 2024 год по всем ключевым показателям и оправдала ожидания по финальным дивидендам. Мы полагаем, что бумаги "МД Медикал Груп" сумеют продолжить укрепление в силу своей сохраняющейся фундаментальной недооцененности и ожиданий дальнейшего роста выручки и прибыли в 2025 году".

"Мать и дитя" - один из ведущих игроков на рынке частных услуг здравоохранения в РФ.

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