Котировки нефти Brent могут опуститься в диапазон $65-70/барр. в апреле - УК "Первая"

Котировки нефти могут опуститься в диапазон $65-70 за баррель Brent в апреле, полагает руководитель отдела управления акциями УК "Первая" Антон Кравченко.

"Апрель для цен на нефть начался с негатива: ОПЕК+ заявила о планах ускорить темпы возврата собственных баррелей на рынок в мае, планируя увеличить объемы добычи участников добровольных ограничений на 411 тыс б/с, что в три раза превышает ранее планируемый объем увеличения, - отмечает эксперт. - Таким образом, с учетом текущих компенсационных мер для "нарушителей" добыча альянса в мае должна увеличиться на 0,35 б/с. Из-за этой новости за один день рынок растерял позиции, что восстановил за март".

Ожидаемый сезонный рост спроса и вероятное снижение поставок Ирана и Венесуэллы в связи с усилиями США создают, по мнению Кравченко, благоприятный момент для возврата баррелей альянса на рынок, при этом не дестабилизируя его. Длительная просадка цены ниже уровня в $70/барр., демонстрирующая переизбыток на рынке, приведет к корректировке планов альянса.

Кроме того, аналитик указывает, что к 15 апреля члены альянса должны представить новые компенсационные планы, которые, вероятнее всего, будут выше чем текущие, и соответственно ожидаемый в мае рост производства ОПЕК+ может быть меньше. Однако в краткосрочной перспективе данная новость, а также опасения по поводу роста спроса на фоне тарифных войн США, будут давить на цены и могут опустить их в диапазон $65-70/барр. в ближайший месяц, полагает эксперт.

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