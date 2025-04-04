Вероятны колебания индекса S&P; 500 в диапазоне 5300-5410пп в пятницу - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5300-5410 пунктов на торгах в пятницу при повышенной волатильности котировок, отмечает аналитик Freedom Finance Global Вячеслав Ободников в комментарии.

Баланс рисков на предстоящую сессию эксперт оценивает как негативный и прогнозирует повышенную волатильность в связи с сохраняющейся неопределенностью, ориентируясь на колебания S&P 500 в диапазоне 5300-5410 пунктов.

"Технически S&P 500 скорректировался ниже поддержки на уровне 5400 пунктов, что открывает перед бенчмарком пространство для дальнейшего снижения в ближайшей перспективе, - указывает Ободников. - Зона перепроданности по RSI еще не достигнута. Доля акций, находящихся выше своих 20-дневных средних, сократилась до 29%, но далека от экстремально низких значений (менее 10%), при которых вероятность отскока стала бы высокой. Перспективы разворота рынка являются неопределенными".

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