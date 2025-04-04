Котировки золота в течение года могут преодолеть уровень $3300/унц. - "Альфа-Капитал"

Котировки золота в течение года могут преодолеть уровень $3300 за тройскую унцию, считает эксперт "Альфа-Капитала" Алина Попцова.

Торговые пошлины вновь подогрели спрос на золото: стоимость драгоценного металла на спотовом рынке в моменте превышала $3150/унц., а фьючерсы на золото преодолели отметку в $3200/унц., констатирует аналитик. С начала года стоимость металла выросла почти на 20%.

"Геополитическая и экономическая неопределенность поддерживает интерес инвесторов к активам-убежищам - новый виток торговых войн создает риски замедления мировой экономики и ускорения инфляции, - отмечает Попцова. - При таком балансе рисков спрос на золото и со стороны инвесторов, и со стороны центральных банков, скорее всего, останется повышенным, а котировки металла в течение года могут преодолеть $3300 за унцию".

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