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04 апреля 2025 года 12:16

Акции "Астры" в настоящее время справедливо оценены рынком - "БКС МИ"

Акции "Группы Астра" в настоящее время справедливо оценены рынком, сообщается в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрия Булгакова.

"Инвесторами уже заложен достаточно существенный рост финансовых показателей эмитента в ближайшие годы. Превышение прогнозов по росту может дать возможность для переоценки, но пока ждем некоторого замедления в 2025 году относительно 2024 года", - указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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