Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций НМТП

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), сообщается в комментарии аналитика Георгия Горбунова.

"Эмитент опубликовал сильную отчетность за 2024 год по МСФО. Выручка оказалась на 2,7% ниже, чем мы ожидали, но EBITDA и чистая прибыль превысили наши прогнозы на 4% и 6% соответственно. Мы считаем финансовые итоги прошлого года умеренно позитивными, учитывая увеличивающийся операционный денежный поток. Подтверждаем прогноз по дивидендам за 2024 год на уровне 0,9 руб./акцию (дивдоходность - 10%), исходя из направляемой на выплаты доли чистой прибыли по МСФО в 50%. Рейтинг "держать" оставляем в силе", - пишет эксперт.

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