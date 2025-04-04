"Мои Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций Астры на уровне 700 руб

"Мои Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость акций "Группы Астра" на уровне 700 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

Менеджмент эмитента пересмотрел темпы роста компании в сторону более скромных, ссылаясь на то, что заказчики сокращают IТ-заказы в связи с высокими процентными ставками, отмечают эксперты: теперь ожидается удвоение чистой прибыли за 2024-2026 годы, что предполагает среднегодовые темпы роста более 40%.

"Группа Астра" также сообщила, что во 2К25 планирует рассмотреть вопрос обратного выкупа акций для реализации будущих программ мотивации и потенциальных сделок M&А, но не назвала объем направляемых на выкуп средств, обращают внимание аналитики.

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