Freedom Finance Global подтверждает целевую цену акций Группы Астра на уровне 600 руб

Freedom Finance Global подтверждает целевую цену акций "Группы Астра" на уровне 600 рублей на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой.

"Группа Астра" опубликовала сильные результаты по МСФО за 2024 год: показатель отгрузки увеличился на 78%, до 20 млрд руб., благодаря расширению клиентской базы, развитию продуктовой экосистемы и росту числа заказов, отмечает эксперт. Выручка компании выросла на 80%, до 17,2 млрд руб.. EBITDA "Астры" за ушедший год повысилась на 59%, до 6,6 млрд руб., чистая прибыль группы поднялась на 66%, до 6 млрд руб.

"Публикация сильных результатов компании вызвала позитивную реакцию участников торгов, - пишет Мильчакова. - По нашей оценке, долговая нагрузка остается невысокой: соотношение NetDebt/EBITDA скорр. LTM (среднему значению за 12 месяцев) на конец 2024 года составляло всего 0,23".

"Астра" объявила о запуске программы мотивации топ-менеджеров с использованием собственных акций из "квазиказначейского пакета" и о планах проведения обратного выкупа (buy back). По мнению аналитика, комфортный уровень долговой нагрузки в соответствии с дивидендной политикой компании позволяет ей направить на выплаты за 2024 год не менее 25% чистой прибыли.

Стратег инвесткомпании подтверждает целевую цену по акции "Группы Астра" на горизонте года на уровне 600 руб.

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