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03 апреля 2025 года 19:02
Freedom Finance Global подтверждает целевую цену акций Группы Астра на уровне 600 руб
Freedom Finance Global подтверждает целевую цену акций "Группы Астра" на уровне 600 рублей на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. "Группа Астра" опубликовала сильные результаты по МСФО за 2024 год: показатель отгрузки увеличился на 78%, до 20 млрд руб., благодаря расширению клиентской базы, развитию продуктовой экосистемы и росту числа заказов, отмечает эксперт. Выручка компании выросла на 80%, до 17,2 млрд руб.. EBITDA "Астры" за ушедший год повысилась на 59%, до 6,6 млрд руб., чистая прибыль группы поднялась на 66%, до 6 млрд руб. "Публикация сильных результатов компании вызвала позитивную реакцию участников торгов, - пишет Мильчакова. - По нашей оценке, долговая нагрузка остается невысокой: соотношение NetDebt/EBITDA скорр. LTM (среднему значению за 12 месяцев) на конец 2024 года составляло всего 0,23". "Астра" объявила о запуске программы мотивации топ-менеджеров с использованием собственных акций из "квазиказначейского пакета" и о планах проведения обратного выкупа (buy back). По мнению аналитика, комфортный уровень долговой нагрузки в соответствии с дивидендной политикой компании позволяет ей направить на выплаты за 2024 год не менее 25% чистой прибыли. Стратег инвесткомпании подтверждает целевую цену по акции "Группы Астра" на горизонте года на уровне 600 руб. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АСТРА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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