"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Х5 до 4578,93 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с 4819,24 руб. до 4578,93 руб. за штуку, что предполагает 33%-й потенциал роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

На Дне инвестора директор по корпоративным финансам и работе с инвесторами Полина Угрюмова сообщила, что X5 ожидает роста выручки в 2025 году на 20%. Ранее, в январе, менеджмент заявлял о планах роста на 17-18% ежегодно в ближайшие три года за счет развития магазинов разных форматов, охватывающих больше потребителей.

Оценки "АКБФ" более консервативны из-за предполагаемых жестких внутренних кредитных условий. С учетом ужесточения налоговых условий и давления ФАС на ценовую политику (в марте предложено ограничить наценки на социально значимые продукты), эксперты прогнозируют рост выручки в 2025-2027 гг. на 20-22%, но рентабельность EBITDA в 2025 и 2026гг, по их оценке, составит лишь 5,5% и 4,5% с восстановлением до 6% в 2027 году.

"Мы ожидаем дивиденды за 9 месяцев 2025 года и финальные выплаты в размере около 540 руб./ао (против 131 руб./ао ранее), а также выплаты 648 руб./ао, рекомендованные 21 марта советом директоров. Однако риски включают "навес продавцов" (потенциальный объем продаж - 140 млрд руб.) и обсуждение властями повышенного НДФЛ на бумаги "ИКС 5" и "РусАгро". Дисконт на инвестиции в акции повышен с 20% до 25%", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Прогноз EBITDA на 2025 и 2026гг снижен экспертами до 256 млрд руб. (ранее 285,1 млрд руб.) и 259 млрд руб., чистая прибыль на 2025 год - 104 млрд руб. (ранее 119,3 млрд руб.). Расчетная справедливая стоимость акций после пересмотра составляет 4578,93 руб./ао (ранее 4819,24 руб./ао).

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