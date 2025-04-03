"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Циана"

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Циан" с прогнозной стоимостью на уровне 735 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Марьяны Лазаричевой.

"Фундаментально нам нравится компания. Для долгосрочных инвесторов акции эмитента могут быть интересны, учитывая сильный рост бизнеса в контексте выручки и рентабельности. Однако в ближайший год котировки бумаг будут сильно зависеть от динамики процентной ставки и ситуации на рынке недвижимости", - указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.