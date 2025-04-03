"АКБФ" понизил прогнозную цену акций КАМАЗа до 173,28 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "КАМАЗ" до 173,28 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 52% от текущего уровня и подтверждает рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Оценка по-прежнему учитывает низкую для бумаг в нашем покрытии 10%-ную поправку на нерыночные отраслевые и корпоративные риски", - отмечают эксперты.

Чистая прибыль эмитента за 2024 год по МСФО снизилась в 28 раз, до 731 млн руб., сообщила компания.

"Мы ожидали чистую прибыль на уровне 2,5 млрд руб., так что фактические показатели оказались существенно ниже нашего прогноза", - указывают аналитики инвесткомпании.

Процентные расходы выросли в 2,3 раза, достигнув 20,7 млрд руб.

"В то же время значение EBITDA в отчетном периоде (сравнительно высокие операционные показатели) превысило нашу оценку (29,1 млрд руб.) и составило 33,6 млрд руб. (минус 11,8% год к году), тогда как выручка за 2024 год составила 393,7 млрд руб. (+6,3% год к году). С учетом этой статистики мы повышаем прогноз EBITDA на 2025 год с 30 млрд руб. до 33,2 млрд руб., а на 2026 год (с учетом сохранения жестких условий кредитования в базовом сценарии) прогнозируется 34,4 млрд руб." - указывают эксперты "АКБФ"

"Мы отмечаем ослабление операционного денежного потока компании из-за краткосрочного роста запасов и существенного сокращения кредиторской задолженности, что негативно влияет на итоговую оценку справедливой стоимости. Тем не менее это выглядит временным явлением. Прогноз чистой прибыли на 2025 год оценивается в 3,3 млрд руб., а дивиденды за 2024 и 2025 годы (по итогам) предполагаются на уровне 0,15 руб./ао и 0,7 руб./ао соответственно (против 0,45 руб./ао ранее по 2024 году)", - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре.

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