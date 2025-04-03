Акции "Астры" привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Группы Астра" в настоящее время являются привлекательными для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент представил отчетность за 2024 год по МСФО, продемонстрировав рост основных финансовых показателей. В целом они оказались в рамках наших ожиданий. При этом мы позитивно смотрим на планы компании по развитию и возможности запуска программы buyback", - пишут эксперты в комментарии.

Также они отмечают, что по итогам 2024 года компания заработала своим акционерам 29,09 рубля чистой прибыли на одну акцию, что соответствует 6,7% текущей акционерной доходности.

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