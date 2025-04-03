Прогноз сохранения ставки ЦБ РФ на уровне 21% в апреле пока остается в силе - ПСБ

Прогноз сохранения ключевой ставки Банка России на уровне 21% годовых по итогам заседания 25 апреля 2025 года пока остается в силе, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Торможение инфляции продолжается, но очень поступательно. Пока инфляционный тренд лишь незначительно ниже прогноза ЦБ, что в среду подтвердил А. Заботкин. С учетом усиления сигналов об охлаждении экономической активности базовый прогноз на апрельское заседание регулятора пока без изменений - смягчение сигнала и сохранение ключевой ставки. До 25 апреля будет новая статистика, наблюдаем", - пишет эксперт в комментарии.

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