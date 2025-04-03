Отрицательная корректировка Минфином объема продаж юаней умеренно позитивна для рубля - инвестбанк "Синара"

Отрицательная корректировка Минфином объема продаж юаней с 7 апреля по 12 мая умеренно позитивна для рубля, полагает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

С 7 апреля по 12 мая министерство финансов продаст юани по бюджетному правилу на 35,9 млрд руб. Дневной объем продаж составит 1,6 млрд руб. против покупки на эквивалент 2,9 млрд руб. в предыдущий период, указывается в комментарии.

По итогам марта нефтегазовых доходов к плану недополучено сразу 65,6 млрд руб., вследствие чего Минфин переходит от покупки к продаже валюты. Он отметил, что "отрицательная корректировка обусловлена преимущественно снижением объемов добычи нефти и газового конденсата по сравнению с прогнозными значениями и уточнением размера налога на дополнительный доход по итогам 2024 года".

"Учитывая ранее проведенные операции со средствами ФНБ, в конце декабря Банк России установил сумму продаж юаней на 1П25 - на 8,9 млрд руб. в день, - отмечает Коныгин. - Вместе с объявленными продажами Минфина совокупные ежедневные продажи юаней денежными властями увеличатся с текущих 5,7 млрд руб. до 10,5 млрд руб. Оцениваем эту новость как умеренно позитивную для российской валюты, усилившейся не вследствие операций денежных властей, а скорее в связи с затрудненным выводом капитала и отсутствием сделок с нерезидентами".

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