ЦБ РФ сохранит ставку на уровне 21% на апрельском заседании - Альфа-банк

ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 21% на заседании 25 апреля, считают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк.

ЦБ РФ опубликовал резюме решения по ключевой ставке по итогам заседания 21 марта, на котором было принято решение сохранить ставку на уровне 21%. Регулятор не рассматривал иные опции помимо паузы, и в большей степени дискуссия велась вокруг тональности сигнала, отмечают эксперты в комментарии.

ЦБ РФ, выбирая между нейтральным и умеренно жестким сигналом, остановился на втором - "если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки".

При этом аналитики Альфа-банка обратили внимание на два важных момента. Во-первых, данные по кредитованию и экономической активности за 1К25 были зашумлены высокими расходами бюджета, укреплением курса рубля и переносом выплат с 1К25 на декабрь 2024 года, что, по мнению Орловой о Кобяк, затрудняет оценку устойчивости снижения инфляции и скорость дальнейшей дезинфляции.

Во-вторых, ЦБ РФ жестко настроен вернуть инфляцию к цели 4% в 2026 году - "все участники согласились, что Банк России должен действовать так, чтобы инфляция вернулась к цели в 2026 году при любом развитии ситуации". При этом регулятор отметил, что проинфляционные риски от преждевременного смягчения монетарной политики высоки, поэтому ЦБ РФ при выборе траектории ключевой ставки исходит из наиболее консервативного сценария.

"Таким образом, резюме обсуждения ключевой ставки выглядит умеренно жестким и подтверждает наше мнение, что на следующем заседании 25 апреля регулятор оставит ставку на текущем уровне 21%", - делают вывод Орлова и Кобяк.

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