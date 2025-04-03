Вероятный диапазон для краткосрочной консолидации котировок золота составляет $3100-3150/унц. - "Финам"

Вероятный диапазон для краткосрочной консолидации котировок золота составляет $3100-3150 за тройскую унцию, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко.

"Цена на золото в среду выросла на 0,8%, а на торгах 3 апреля превысила отметку $3165/унц., - констатирует эксперт. - Действия Трампа безусловно повлияли на цену золота позитивно. Рост инфляции, который может быть спровоцирован протекционистской политикой, подталкивает цены драгоценного металла наверх. Хотя сейчас вполне вероятно, что ситуация может еще неоднократно измениться, учитывая то, как любит действовать Трамп. Однако у ряда экспертов все еще существуют опасения того, что доллар продолжит терять свои позиции в качестве мировой резервной валюты, а это положительный фактор для цен на драгоценные металлы. Следовательно, "высокие" цены на золото, по всей видимости, с нами очень надолго".

С точки зрения технического анализа цена консолидируется в пределах отметки $3125/унц., указывает Дудченко. Краткосрочный коридор этой консолидации, по его оценке, располагается в границах примерно $3100 - 3150/унц.

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