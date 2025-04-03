Среднесрочным инвесторам продавать золото рано - "Алор Брокер"

Среднесрочным инвесторам продавать золото еще рано, а покупать уже дорого, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

Золото традиционно считается защитным активом в периоды нестабильности, и оно росло именно на ожиданиях введения пошлин Дональдом Трампом, отмечает эксперт.

Поэтому небольшая коррекция "по факту", на его взгляд, вполне уместна. При этом среднесрочным инвесторам продавать золото еще рано, а покупать уже дорого, считает Антонов.

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