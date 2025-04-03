Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Группы Астра на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "Группы Астра" на уровне "покупать" после оценки финансовых результатов компании за 2024 год, сообщается в комментарии аналитика Константина Белова.

"Группа Астра" опубликовала результаты за 2024 год по МСФО: отгрузки выросли на 78% г/г до 20 млрд руб., выручка увеличилась на 80% г/г до 17,2 млрд руб., а скорректированный показатель EBITDA - на 69% г/г до 7,0 млрд руб., отмечается в комментарии. Инвестиции в разработку новых продуктов и развитие существующих удвоились в годовом сопоставлении до 2,9 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA после корректировки за предыдущие 12 месяцев составило на конец года 0,23.

"Результаты "Группы Астра" за 2024 год оказались лучше наших и рыночных ожиданий по основным показателям, - пишет эксперт банка. - Выручка продолжила увеличиваться довольно быстро во всех бизнес-сегментах. Мы ожидаем сохранения достаточно высоких темпов роста выручки и в этом году, но с некоторым замедлением, из-за снижения спроса со стороны ряда корпоративных клиентов в условиях высоких процентных ставок. Оцениваем результаты позитивно и подтверждаем рейтинг "покупать" для акций компании".

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