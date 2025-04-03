ЦБ РФ, скорее всего, не будет готов к снижению ставки в апреле - "Финам"

ЦБ РФ, скорее всего, не будет готов к снижению ключевой ставки в апреле, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа инвесткомпании "Финам" Ольга Беленькая.

ЦБ опубликовал в среду "Резюме обсуждения ключевой ставки" с изложением дискуссии на заседании 21 марта. Изложенные в резюме тезисы, на взгляд эксперта, поддерживают мнение о том, что ситуация развивается в желательном для регулятора направлении - положительный разрыв выпуска начал сокращаться, текущее инфляционное давление снизилось (но оставалось высоким), появляется все больше признаков снижения напряженности на рынке труда, темпы роста кредитования складывались вблизи нижней границы февральского прогноза, а сберегательная активность оставалась высокой.

"Тем не менее, у ЦБ пока сохраняются сомнения в устойчивости замедления инфляции (особенно в ее устойчивой части), корпоративного кредитования, потребительской активности, динамики бюджетных расходов и дефицита, - отмечает Беленькая. - Хотя ЦБ полагает, что набранной жесткости ДКУ, вероятнее всего, достаточно, чтобы перегрев в экономике продолжил постепенно уменьшаться, обеспечивая дальнейшее замедление инфляции и ее возвращение к цели в 2026 году, для того, чтобы убедиться в устойчивости этих тенденций необходимо дополнительное время и новые данные".

На взгляд аналитика, многие экономические данные начала года (динамика кредита, потребительского спроса, зарплат) были "зашумлены" повышенными бюджетными расходами и переносом частью компаний срока выплат годовых бонусов на декабрь, и пока нельзя сказать, насколько устойчиво произошедшее укрепление курса рубля.

"Мы полагаем, что с учетом жесткого намерения ЦБ действовать так, чтобы инфляция вернулась к цели в 2026 году при любом развитии ситуации и наличия у него сомнений в устойчивости и достаточности темпов дезинфляции регулятор не будет готов к снижению ключевой ставки на апрельском заседании. Наш базовый сценарий предполагает пик ставки на текущем уровне и возможное снижение с июня-июля, с выходом к 16% к концу года. Этот сценарий находится в рамках февральского базового прогноза ЦБ", - резюмирует эксперт "Финама".

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