Рынку ОФЗ по-прежнему нужны новые триггеры для возобновления покупок - ПСБ

Инвесторам по-прежнему нужны новые триггеры от геополитики и ЦБ РФ для возобновления покупок на рынке рублевых гособлигаций, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Индекс RGBI перешел к консолидации на отметке 109 пунктов. Инвесторы по-прежнему ждут новых триггеров для возобновления покупок, как со стороны геополитики, так и сигналов Банка России. Отметим, что в их отсутствие давление на рынок ОФЗ будет сохраняться. Вместе с тем по мере приближения заседания ЦБ РФ (25 апреля) спекулятивная игра на возможное смягчение риторики регулятора будет набирать силу, - пишет эксперт. - На наш взгляд, инвесторам пока целесообразно занять выжидательную позицию, дождавшись признаков разворота рынка для увеличения позиции в длинных ОФЗ".

Также Грицкевич отмечает, что в среду спрос на аукционе Минфина (ОФЗ-ПД 14 лет) в целом был неплохим для текущей рыночной конъюнктуры и составил 71 млрд руб. при объеме размещения на 33 млрд руб.

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