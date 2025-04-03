Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс деловой активности в секторе услуг Китая в марте по оценке Caixin;

- окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы и США за март по оценке PMI;

- ЦБ РФ обнародует объем операций с валютой/золотом на месяц;

- индекс цен производителей еврозоны в феврале;

- некоторые страны ОПЕК+ проведут встречу;

- ЕЦБ опубликует протоколы заседания;

- торговый баланс США в феврале;

- индекс деловой активности в секторе услуг США в марте по оценке ISM;

- финансовые результаты "РусАгро" и "Группы Астра" за 2024 год по МСФО;

- акции "Циана" могут вернуться к торгам на Московской бирже.

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