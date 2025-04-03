Краткосрочная цель снижения индекса Мосбиржи - 2800п - "Мои Инвестиции"

Индекс Мосбиржи может понизиться до уровня 2800 пунктов в краткосрочной перспективе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Падение индекса в среду произошло десятый день подряд, и он приблизился к нашей цели в 2900 пунктов. Несмотря на это, мы не считаем, что есть смысл готовиться открывать длинные позиции - пока никаких фундаментальных причин для остановки снижения не видно, - пишут эксперты в комментарии. - Переставляем нашу краткосрочную цель на 2800 пунктов. По-прежнему ждем ускорения снижения индекса. Пока этого ускорения не произошло, пока "боль" покупателей на рынке акций не достигла максимума и не произошла четко видимая "капитуляция", вряд ли рынок так просто остановит снижение".

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