"Финам" повысил рейтинг акций Lam Research до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Lam Research с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $87,6 за штуку, что предполагает потенциал роста на 19,7%, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Гордея Смирнова.

"На фоне общего спада на американском рынке акции Lam Research также заметно подешевели относительно нашей целевой цены, - отмечает эксперт. - Напряжение в мировой торговле и возможность рецессии в американской экономике выступают факторами риска для Lam Research, однако текущее снижение котировок представляется нам избыточным".

Lam Research - американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления чипов. Помимо непосредственного производства оборудования, она оказывает услуги по его обслуживанию.

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