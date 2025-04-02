Акции НОВАТЭКа могут развить нисходящую коррекцию - "Велес Капитал"

Акции "НОВАТЭКа" могут развить нисходящую коррекцию, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"С технической точки зрения акции "НОВАТЭКа" в рамках просадки всего российского фондового рынка опускались до минимума с февраля 1157 руб., от которого пытаются отступить в среду при ухудшении сигналов дневного и недельного графиков, - отмечает эксперт в комментарии. - Медвежий краткосрочный сигнал будет отменен, если котировкам удастся стабилизироваться выше 1260 руб. с перспективой тестирования пика текущего года 1350 руб. и развития среднесрочного повышения в район 1400-1500 руб.".

На взгляд Кожуховой, ожидать ускорения роста акций "НОВАТЭКа" стоит в случае поступления обнадеживающих геополитических новостей и восстановления всего российского рынка. Кроме того, до конца апреля бумаги будут торговаться с полугодовыми дивидендами. Тем не менее при отсутствии указанных фундаментальных факторов повышения акции в ближайшие сессии могут вернуться к падению и стремиться к 1080 руб., полагает аналитик.

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