S&P 500 будет торговаться в диапазоне 5560-5680п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5560-5680 пунктов в среду при среднем уровне волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Амирлан Калымбеков.

Инвесторы ждут заявления Дональда Трампа относительно деталей "взаимных пошлин", которое анонсировано после закрытия сегодняшней основной сессии, отмечает эксперт в комментарии. Неопределенность в отношении масштаба изменений внешнеторговых правил остается высокой. Фьючерсы на американские индексы снижаются. Баланс рисков на предстоящую торговую сессию Калымбеков оценивает как негативный при средней волатильности и ориентируется на движения S&P 500 в диапазоне 5560-5680 пунктов.

"С технической точки зрения S&P 500 сохранил позитивный импульс после уверенного отскока от поддержки на уровне 5500 пунктов в начале недели, - указывает эксперт. - На графике формируется разворотный паттерн "двойное дно", но индекс широкого рынка по-прежнему находится ниже всех ключевых скользящих средних, поэтому покупателям необходимо проявлять осторожность. В случае возобновления нисходящего движения S&P 500 устремится к 5400. Целью "быков" является возврат к 200-дневной скользящей на уровне 5760 пунктов".

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