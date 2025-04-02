"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции Евротранса с целью 155 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") 31 марта 2025 года открыл торговую идею "покупать акции "Евротранса" с целью 155 рублей за штуку" с ожидаемой доходностью до 25,9% на горизонте шести месяцев, сообщается в материале аналитиков на портале БКС Экспресс.

Эксперты отмечают следующие фундаментальные факторы:

- Предварительные финансовые результаты за 2024 год оказались сильными.

- В ближайшие годы видны хорошие дивидендные перспективы. Ожидаемая дивидендная доходность на год вперед должна составить около 15,2% - одна из самых высоких на российском рынке.

- "Евротранс" является одной из самых чувствительных компаний к изменению ключевой ставки на российском рынке, поскольку более 60% средств привлечены под плавающую процентную ставку. "Ожидаем, что к концу I полугодия или раньше ЦБ все же приступит к снижению ставки, за счет чего стоимость обслуживания долга для компании уменьшится", - отмечают аналитики.

- Акции торгуются с показателем P/E в 4,9x - достаточно низкое значение для компаний роста.

- Взгляд аналитиков БКС "позитивный", цель на горизонте года - 210 рублей за штуку (+71%).

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