"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Совкомбанка с целью 19,7 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Совкомбанка с целью 19,7 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,68%, стоп-приказ: 15,35 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эмитент опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2024 год, и они оказались лучше ожиданий, учитывая проблемный год. Менеджмент компании также озвучил планы по увеличению рентабельности капитала и чистой прибыли в 2025 году, отмечают аналитики.

Также в инвесткомпании обращают внимание, что финансовый сектор может стать бенефициаром в случае смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

"С технической точки зрения котировки движутся в восходящем тренде, произошел локальный откат. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 15,35 руб. риск на портфель составит 0,83%", - указывают в "Финаме".

Совкомбанк - российский частный универсальный коммерческий банк.

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