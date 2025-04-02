"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции Магнита с целью 5200 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") 31 марта 2025 года открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целью 5200 рублей за штуку" с ожидаемой доходностью до 17,9% на горизонте шести месяцев, сообщается в материале аналитиков на портале БКС Экспресс.

Эксперты отмечают следующие технические факторы:

- Актив обладает двумя долгосрочными восходящими трендами.

- С мая по декабрь прошлого года он находился в нисходящем движении, потеряв за этот период порядка 50%.

- В конце декабря 2024 года произошел выход из нисходящей динамики и отскок к 200-недельной скользящей средней (5470 рублей). Сейчас идет фаза коррекции.

- Котировки бумаг находятся вблизи линии восходящего тренда.

- Индикатор RSI дневного графика вошел в зону перепроданности, что может сигнализировать о вероятности локального отскока. Ближайшим сопротивлением/целью будет выступать зона 4809-4816 рублей.

- Следующая цель - 5207 рублей (200-дневная скользящая средняя).

- Фундаментальный таргет аналитиков БКС находится выше - на уровне 6100 рублей, взгляд "нейтральный".

- Условие закрытия позиции ("стоп-лосс") - пробой тренда.

Также аналитики указывают и на фундаментальные факторы:

- "Магнит" является одним из лидеров продуктовой розницы в стране, однако темпы роста финансовых показателей у него в последнее время ниже, чем у ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5).

- Компания регулярно платит дивиденды. В июле прошлого года выплата составила 412,13 руб. Это 9,3% дивдоходности по текущей цене. Также компания заплатила дивиденды и в январе прошлого года - тоже 412,13 руб. Итоговая дивдоходность по текущей цене - свыше 18%.

- Прогноз аналитиков БКС по дивидендам за весь 2024 год составляет 840 руб. Однако уверенности в том, что компания в условиях высоких процентных ставок направит на дивиденды именно такую сумму, нет.

- В мае Магнит опубликует результаты за прошлый год по МСФО.

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