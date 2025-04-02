Акции Мосбиржи в настоящее время не выглядят существенно недооцененными - Альфа-банк

Акции "Московской биржи" в настоящее время не выглядят существенно недооцененными, считают старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис и аналитик Филипп Николаев.

Операционные результаты эмитента за март ожидаемо сильные по большинству секций и должны оказать поддержку комиссионным доходам биржи в 1К25, говорится в материале экспертов. В то же время, на их взгляд, снижение объема клиентских остатков и возможное достижение пика процентных ставок продолжат оказывать давление на процентные доходы в 2025 году, и рост комиссионных доходов не сможет это в полной мере компенсировать.

"Таким образом, полагаем, прибыль биржи может снизиться на 15-20% г/г в 2025П. По нашим расчетам, акции "Московской биржи" торгуются с форвардным коэффициентом P/E 2025П на уровне 7х против исторических уровней 10-11х. Тем не менее, с поправкой на текущие уровни процентных ставок, бумаги не выглядят существенно недооцененными, на наш взгляд", - пишут эксперты в обзоре банка.

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