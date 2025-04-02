ЦБ РФ, скорее всего, оставит ставку на уровне 21% в апреле - Freedom Finance Global

Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 21% годовых по итогам заседания 25 апреля 2025 года и сможет приступить к ее снижению осенью текущего года, считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов полагает, что вероятность снижения ключевой ставки в 2025 году выше, чем вероятность ее повышения, так как инфляционные ожидания населения демонстрируют тенденцию к уменьшению, а рост цен замедляется, отмечает эксперт.

Инфляция с сезонной корректировкой, по оценке ЦБ РФ, вышла на пик 14% в ноябре-декабре 2024 года. В феврале она замедлилась до 8%, в марте прогнозируется стагнация или небольшое снижение.

По данным инФОМ, инфляционные ожидания россиян на горизонте года в марте снизились с февральских 13,7% до 12,7%. Это соответствует уровню сентября 2024 года и может быть связано с укреплением рубля, указывает Мильчакова. В последующие месяцы, отмечает она, рост курса может трансформироваться в снижение цен на импортные товары (соответствующую тенденцию уже демонстрируют смартфоны и гаджеты).

"Напомним, что Банк России заявлял, что может смягчить монетарные условии, если инфляция замедлится, а ожидания населения в отношении ее дальнейшей динамики существенно упадут. Данные Росстата за февраль зафиксировали продолжающееся третий месяц замедление роста цен, а также сезонно сглаженной инфляции. Это позволяет надеяться, что весной она выйдет на пик, а к лету начнет сбавлять обороты. С учетом этих ориентиров прогнозируем, что по итогам заседания 25 апреля ЦБ оставит ключевую ставку на уровне 21% годовых и сможет приступить к ее снижению осенью", - пишет эксперт инвесткомпании в обзоре.

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