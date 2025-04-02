"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Евротранса" на фоне высоких дивидендов с прогнозной стоимостью на уровне 210 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова.

Генеральный директор эмитента Олег Алексеенков раскрыл предварительные финансовые результаты компании за 2024 год: выручка за год выросла на 48% (до 187 млрд руб.); EBITDA увеличилась более чем на 40% и составила 17,2 млрд руб.; чистая прибыль достигла около 5,5 млрд руб. (рост на 7%); показатель долговой нагрузки Долг / EBITDA снизился с 3х до 2,3х.

"Акции "ЕвроТранса" привлекательны и имеют высокий потенциал роста за счет сильных финансовых показателей и одной из самых высоких дивидендных доходностей на российском рынке. В презентации предварительной отчетности менеджмент подтвердил намерение выплатить 15 руб./акцию в виде финальных дивидендов за IV квартал 2024 года, что дает доходность порядка 12%. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги компании и целевую цену в 210 рублей за штуку", - пишут эксперты в обзоре.

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