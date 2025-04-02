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02 апреля 2025 года 10:48
Инвесторам целесообразно пока занять выжидательную позицию на рынке ОФЗ - ПСБ
Говорить о завершении понижательной коррекции на рынке рублевых гособлигаций пока рано, инвесторам пока целесообразно занять выжидательную позицию, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. Индекс RGBI во вторник вырос на 0,4 пункта, до 109,23 пункта, после снижения семь торговых сессий подряд. Однако, на наш взгляд, пока преждевременно говорить о завершении понижательной коррекции рынка и переходе к развороту, - пишет эксперт в обзоре. - Так, угроза новых санкций сохраняется, в то время как инвесторы приходят к пониманию, что быстрой геополитической разрядки вряд ли удастся достичь. Банк России не спешит смягчать свою риторику относительно монетарной политики. В связи с этим пока сохраняем целевой уровень коррекции в диапазоне 107-108 пунктов по индексу RGBI". Минфин на фоне охлаждения "аппетита" к риску в среду предложит только один выпуск ОФЗ на аукционе (14 лет). "Хотя программа по размещению на II квартал была увеличена до 1,3 трлн руб. не считаем ее выполнение в полном объеме критичным для министерства", - отмечает Грицкевич. "На наш взгляд, инвесторам пока целесообразно занять выжидательную позицию, дождавшись признаков разворота рынка для увеличения позиции в длинных ОФЗ", - заключает он. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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