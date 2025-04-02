Прогнозная цена акций Мосбиржи на горизонте года - 230-240 руб. - "Мои Инвестиции"

"Мои Инвестиции" позитивно оценивают акции "Московской биржи", прогнозная стоимость бумаг на горизонте года составляет 230-240 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Эмитент опубликовал данные по объемам торгов в марте. Их рост будет способствовать росту комиссионного дохода биржи за первый квартал 2025 года, отмечают эксперты.

Отчетность "Московской биржи" по МСФО за 1К25 будет опубликована в мае.

"Рекомендация менеджмента по дивиденду за 2024 год ожидается 4 апреля. Наш прогноз - 24 руб./акцию, дивдоходность - 12%", - указывают аналитики телеграм-канала.

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