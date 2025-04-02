Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит снижение в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит снижение на торгах в среду, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Рынок продолжает жить в условиях повышенной волатильности и крайне уязвим к любым геополитическим триггерам. В среду торги ожидаются также волатильными. Мы полагаем, что индекс Мосбиржи будет тестировать на прочность 2900 пунктов. С учетом того, что во вторник распродажа была на высоких объемах, мы опасаемся, что и и в среду давление продавцов усилится, что может увести рынок дальше вниз - к уровням начала января 2025 года. В то же время это создает неплохую возможность для покупки бумаг на долгосрочную перспективу и/или под грядущий дивидендный сезон", - пишет аналитик в комментарии.

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