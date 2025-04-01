.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
01 апреля 2025 года 19:06
БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте: ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "ЛУКОЙЛ", "Яндекс", "Хэдхантер" и "Транснефть" (аап). "Компанию "ИКС 5" можно назвать главной фишкой приближающегося дивидендного сезона, - пишет аналитик Виталий Манжос. - Величина уже объявленных годовых дивидендов составляет 18% от текущего курса. С учетом еще одной прогнозируемой выплаты в 2025 году дивдоходность акций ИКС 5 на 12 месяцев может составить 33%. Последний финансовый отчет оказался довольно позитивным: за 2024 г. выручка компании выросла на 24% как за счет среднего чека, так и благодаря увеличению трафика в магазинах. При этом по магазинам-дискаунтерам годовая выручка удвоилась". На взгляд эксперта, акции данной розничной торговой сети с низкой долговой нагрузкой представляют собой защитный актив. Они подходят для диверсификации дивидендных портфелей с высокой долей представителей добывающих отраслей. "Несмотря на многие неблагоприятные внешние факторы, нефтяной бизнес в России остается рентабельным - на это указывает годовая отчетность "ЛУКОЙЛа" по МСФО, - отмечает стратег БКС. - Возможный рост мировых цен на нефть или смягчение внешнего санкционного давления способны улучшить текущие финансовые результаты. "ЛУКОЙЛ" накопил на балансе значительные денежные средства: 1,426 трлн руб. на конец 2024 г. Это позволило объявить довольно щедрые финальные дивиденды за 2024 год в размере 541 руб., или около 7,7% от текущей цены". Если правительство так и не одобрит выкуп акций у нерезидентов, то компания может выплатить еще более крупные спецдивиденды, чтобы вернуть объем денег на балансе к обычному уровню в $4-5 млрд, полагает Манжос. Последний финансовый отчет "Яндекса" оказался, по оценке экспертав, довольно сильным. Он считает, что у компании сохраняется потенциал для наращивания доли в общих рекламных бюджетах и потребительских расходах РФ. Долговая нагрузка достаточно низкая, показатель Чистый долг/EBITDA находится на уровне 0,4x (без учета арендных обязательств). "Этот фактор добавляет устойчивости в условиях дорогих кредитов на рынке, - отмечает аналитик. - Менеджмент планирует предложить совету директоров выплатить дивиденды в размере 80 руб. на акцию. Дивдоходность невысокая, но она все же может оказать поддержку котировкам". "Хэдхантер", по мнению Манжоса, выигрывает от наблюдающегося на рынке РФ дефицита рабочей силы в наиболее массовых сферах - производстве, продажах, розничной торговле, логистике, строительстве, а также среди рабочих специальностей. На фоне позитивной конъюнктуры выручка компании в IV квартале выросла на 22,8% г/г, а скорректированная чистая прибыль увеличилась на 97%. "Акции "Хэдхантера" пока не сумели закрыть декабрьский гэп - столь крупные выплаты (23% дивдоходности) носили разовый характер, но по результатам 2025 года компания может предложить 10-12% дивдоходности", - прогнозирует эксперт. "Транснефть" как естественная монополия с государственным участием демонстрирует относительную стабильность финансовых показателей по МСФО: годовая выручка выросла на 7% при умеренном сокращении прибыли акционеров на 5% г/г под влиянием увеличения ставки налога на прибыль. Тем не менее прогнозируемая величина дивидендов на эти бумаги за 2024 год составляет порядка 14% от текущего курса, подчеркивает стратег БКС. "После прошлогоднего сплита с коэффициентом 1:100 акции "Транснефти" стали существенно более доступными массовому инвестору, - отмечает аналитик. - Одновременно с этим их дивидендная доходность увеличилась в несколько раз в сравнении с уровнями до 2017 года. Теперь эти бумаги можно отнести к разряду дивидендных, что будет способствовать долгосрочному росту спроса. Сейчас акции "Транснефти" торгуются вдвое дешевле своего исторического максимума. С учетом достаточно высокой дивдоходности они интересны для покупки и на средний, и на долгий срок". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
.
02 апреля 2025 года 15:02
Инвесторам стоит включать в портфели ОФЗ как с фиксированным, так и с плавающим купоном - инвестбанк "Синара"
Инвесторам сейчас стоит включать в портфели облигации как с фиксированным, так и с плавающим купоном, полагает аналитик инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин. "Март оказался крайне волатильным месяцем для рынка гособязательств, - пишет эксперт в обзоре. - В первые три недели котировки... читать дальше
.02 апреля 2025 года 14:35
Вероятен рост цены золота до $3200 за тройскую унцию до конца 1 полугодия 2025 года, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "На торгах 2 апреля на Лондонской бирже металлов (LSE) золото, поднявшись на 0,51%, превысило отметку $3160 за тройскую унцию и установило новый... читать дальше
.02 апреля 2025 года 14:03
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") 31 марта 2025 года открыл торговую идею "покупать акции "Евротранса" с целью 155 рублей за штуку" с ожидаемой доходностью до 25,9% на горизонте шести месяцев, сообщается в материале аналитиков на портале БКС Экспресс. Эксперты отмечают следующие фундаментальные... читать дальше
.02 апреля 2025 года 13:36
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Совкомбанка с целью 19,7 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,68%, стоп-приказ: 15,35 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент опубликовал финансовые... читать дальше
.02 апреля 2025 года 13:11
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") 31 марта 2025 года открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целью 5200 рублей за штуку" с ожидаемой доходностью до 17,9% на горизонте шести месяцев, сообщается в материале аналитиков на портале БКС Экспресс. Эксперты отмечают следующие технические... читать дальше
.02 апреля 2025 года 12:43
Акции "Московской биржи" в настоящее время не выглядят существенно недооцененными, считают старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис и аналитик Филипп Николаев. Операционные результаты эмитента за март ожидаемо сильные по большинству секций и должны оказать поддержку комиссионным доходам биржи в... читать дальше
.02 апреля 2025 года 12:16
Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 21% годовых по итогам заседания 25 апреля 2025 года и сможет приступить к ее снижению осенью текущего года, считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов полагает, что... читать дальше
.02 апреля 2025 года 11:43
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Евротранса" на фоне высоких дивидендов с прогнозной стоимостью на уровне 210 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова. Генеральный директор эмитента Олег Алексеенков раскрыл... читать дальше
.02 апреля 2025 года 11:19
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Циан" на горизонте года составляет 635-650 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". Менеджмент эмитента прогнозирует удвоение годовой выручки - до 26 млрд руб. - к 2027 году, увеличение рентабельности по EBITDA - до 30-40% против 25% в... читать дальше
.02 апреля 2025 года 10:48
Говорить о завершении понижательной коррекции на рынке рублевых гособлигаций пока рано, инвесторам пока целесообразно занять выжидательную позицию, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. Индекс RGBI во вторник вырос на 0,4 пункта, до... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.