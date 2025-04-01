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01 апреля 2025 года 18:06
Покупка акций "Циана" в целом интересна для долгосрочных вложений - "Т-Инвестиции"
Покупка акций МКПАО "Циан" в целом интересна с точки зрения долгосрочных вложений, считают аналитики брокера "Т-Инвестиции". "3 апреля ожидается возобновление торгов акциями после перерыва, связанного с редомициляцией. Мы считаем, что сложная макроэкономическая ситуация на рынке недвижимости продолжит оказывать негативное давление на финансовые результаты компании в течение текущего года, но в дальнейшем ожидаем восстановления темпов роста за счет отложенного спроса, - пишут эксперты в обзоре. - Положительно оцениваем бизнес-модель "Циана" и считаем покупку акций эмитента интересной с точки зрения долгосрочных инвестиций. Однако перед решением о покупке следует взвесить все риски". По расчетам аналитиков "Т-Инвестиций", после завершения переезда "Циан" может выплатить спецдивиденд в размере около 115 рублей на акцию. Это даст доходность 20% по текущим ценам. Такая привлекательная дивидендная доходность может минимизировать риск навеса, что в целом похоже на "кейс" МКПАО "Хэдхантер", указывают эксперты брокера. Выплату спецдивиденда, отмечают аналитики, стоит ждать не раньше второго полугодия 2025 года. Далее, согласно новой дивидендной политике, "Циан" намерен платить акционерам от 60 до 100% скорректированной чистой прибыли. Также эксперты обращают внимание, что с началом торгов акциями на Московской бирже компания запустит программу buyback на общую сумму 3 млрд рублей для поддержания котировок. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦИАН/CIAN-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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