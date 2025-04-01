"Финам" повысил рейтинг акций WisdomTree Cloud Computing Fund до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций WisdomTree Cloud Computing Fund с "держать" до "покупать" и прогнозную цену - с $39,37 до $42,89 за бумагу, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

Потенциал роста составляет 29,9% с текущих уровней.

"На протяжении последних 12 месяцев акции фонда сильно отставали от главных бенчмарков, однако в ноябре полностью догнали их после победы Дональда Трампа на выборах в США, достигнув нашей цели (доходность составила более 30%), - отмечает эксперт. - Сейчас американский рынок ушел в коррекцию, а вместе с ним и котировки фонда. В 1К2025 фонд сменил экспозицию, изменив доли компаний в его составе, что привело к увеличению апсайда в котировках".

Учитывая прогноз по дальнейшему росту облачного рынка, аналитик "Финама" сохраняет позитивный взгляд на акции фонда.

WCLD - биржевой инвестиционный фонд открытого типа, повторяющий динамику индекса BVP NASDAQ Emerging Cloud Index. Данный индекс ориентирован на развивающиеся публичные компании, занимающиеся в основном предоставлением облачного программного обеспечения своим клиентам.

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