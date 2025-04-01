Вероятен возврат котировок нефти Brent к $72/барр. в ближайшие дни - Freedom Finance Global

Вероятен возврат котировок нефти Brent к $72 за баррель в ближайшие дни, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В ходе торгов 31 марта цена на нефть марки Brent поднималась более чем на 2%, до $74,3/барр. на заявлении Дональда Трампа о готовности ввести пошлину в размере 25% на всю российскую нефть, если он решит, что мирные переговоры по Украине срываются по вине РФ, отмечает эксперт в комментарии. Цены на нефть продолжают повышаться и во вторник.

"Сегодняшняя динамика цен на углеводородное сырье носит скорее спекулятивный характер, так как пока заявления Трампа выглядят как попытка усилить переговорную позицию в диалоге с Москвой, - считает Чернов. - Косвенно на это также указывает тот факт, что российская нефть Urals сегодня так же, как и североморский сорт, подорожала более чем на 2%, а ее дисконт к Brent сократился примерно на 0,5%. Предполагаем, что ралли будет продолжаться недолго, его цель находится в диапазоне $76-80/барр.".

По мнению аналитика, после анонсированных на эту неделю очередных телефонных переговоров между лидерами США и России ожидания по усилению санкционного давления на экономику РФ и ее внешнеторговых партнеров либо усилятся, либо смягчатся. Пока эксперт инвесткомпании склоняется ко второму сценарию развития событий, поэтому в ближайшие дни прогнозирует возврат котировок Brent к $72/барр.

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