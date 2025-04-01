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01 апреля 2025 года 09:57
Цель роста индекса Мосбиржи - уровень 3200п - "Алор Брокер"
Целью нового подъема индекса Мосбиржи является уровень 3200 пунктов, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Все говорит о том, что разворот состоялся, возможно, рост будет носить V-образный характер. Цель движения - отметка 3200 пунктов по индексу Мосбиржи, вокруг которой ранее наблюдался месячный боковик. Для пробоя этого уровня нужны новые позитивные драйверы, которых пока на горизонте не наблюдается", - пишет эксперт в материале инвесткомпании. "Акции ПАО "Полюс" по-прежнему отстают от последнего движения мировых цен на золото. Хорошо бы им ликвидировать это отставание. Несмотря на возможное торможение и даже коррекцию, среднесрочным инвесторам рекомендуем продолжать держать как золотые контракты, так и бумаги золотодобытчиков в портфеле", - указывает Антонов. Также эксперт "Алор Брокера" отмечает, что стабильность рубля в последние дни говорит об отсутствии паники у инвесторов, а провал индекса Мосбиржи был вызван больше техническими факторами и атакой "медведей", нежели объективной реальностью. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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